Цитата: Козлов я:

Если вирус исчезнет, то антитела тоже или останутся на память?

Когда сдавал кровь (правда из вены) на антитела, мне объяснили, что антитела остаются на длительное время. Но за 6-8-мь недель падают до уровня "неопределения", тоесть они могут быть, но системы теста не могут их уже измерить и выявить. Но иммунная система готова их в случае необходимости репродуцировать. И что это какие-то "Т" клетки(или что там ещё в этом роде) у некоторых (или многих) и так уже имеются (наверное бессимптомные, так понимаю).