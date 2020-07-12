ACROS Re: 56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 746

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:18 Цитата: Vit:

Непосредственно лежу с больными ковид



А, вы что лежите в больнице?; я подумал что вы дома лечитесь и у вас легкая форма.

Да больных незарегистрированных наверное много - потому что многие переносят озноб, простуду, кашель, температуру и прочее - на ногах, и большинство не обращаются в больницы; у нас в деревне многие кашляют, чихают, сопливят и редко кто обращаются к врачам- во первых в деревне нет его- сократили, во вторых ехать не хотят. Сейчас и сезон такой - жара под 35-40 градусов, все пьют холодную воду, вентиляторы включают, переохлаждаются, двигаться по жаре некамфортно.

На сенокосе - всё железо нагрето и кипит, до комбайна до трактора не дотронуться.