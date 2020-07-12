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§ NG.kz
Еще один провизорный госпиталь развернули в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провизорный госпиталь на 100 коек открыли на базе санатория "Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Решение было принято в связи с тем, что областному центру сейчас необходимы 460 провизорных коек.
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§ vofkakst
Re: Еще один провизорный госпиталь развернули в Костанае
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 12.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вчере

у вас текстовые редакторы красным ничего не подчеркивают?все чаще встречаются такие описки...
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§ Тимур Гафуров
Еще один провизорный госпиталь развернули в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 544
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 12.07.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправили. Спасибо
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