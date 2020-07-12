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≡ 56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области зарегистрировано 56 случаев COVID-19 (по состоянию на 11.07.2020 года). По сообщению сайта coronavirus2020.kz,в том числе у 19 человек нет клинических проявлений болезни.
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§ Vit
Re: 56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9529
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение.

Непосредственно лежу с больными ковид. Не кто, не где, не че не выявляют не у кого и у меня тоже. Да и больных не 56. Люди неделями не могут в поликлиники попасть и скорые не приезжают. Ситуация полностью вышла из под контроля. Люди все лекарства заказывают в России через знакомых.
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§ ACROS
Re: 56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.07.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Непосредственно лежу с больными ковид


А, вы что лежите в больнице?; я подумал что вы дома лечитесь и у вас легкая форма.
Да больных незарегистрированных наверное много - потому что многие переносят озноб, простуду, кашель, температуру и прочее - на ногах, и большинство не обращаются в больницы; у нас в деревне многие кашляют, чихают, сопливят и редко кто обращаются к врачам- во первых в деревне нет его- сократили, во вторых ехать не хотят. Сейчас и сезон такой - жара под 35-40 градусов, все пьют холодную воду, вентиляторы включают, переохлаждаются, двигаться по жаре некамфортно.
На сенокосе - всё железо нагрето и кипит, до комбайна до трактора не дотронуться.
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§ Vit
56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9529
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Да, забрали уже три дня.
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* drakon
56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19589
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да, забрали уже три дня.

Виталик,давай - выздоравливай...
:lol: :oops:
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§ Козлов я
56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1525
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.07.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
редко кто обращаются к врачам- во первых в деревне нет его- сократили,
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§ таноми52
56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в том числе 51 - в областном центре
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.07.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да, забрали уже три дня.


Ухудшение? Болеешь ведь уже больше трёх недель.
Давай, выкарабкивайся! На форуме тебя не хватает!
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§ Тот самый
Re: 56 человек заболели КВИ в Костанайской области за сутки, в...
Тот самый


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Сообщений: 837
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.07.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не кто, не где, не че не выявляют не у кого и у меня тоже. Да и больных не 56. Люди неделями не могут в поликлиники попасть и скорые не приезжают


В городах медицина хотя бы делает вид, что она есть. В Карабалыкском районе наверное каждый пятый болеет какой-то ОРВИ с потерей вкуса/обоняния, у многих пневмония. Никого при этом не тестируют. Ещё поэтому 51 из 56 в Кустанае - где тестируют, там и находят.
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