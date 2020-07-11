Козлов я Советы на каждый день #106





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1524

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 Цитата: ACROS:

Гнали обыкновенной шваброй, обмотанной мягким полотенцем

Сорри,что не сразу отвечаю, ремонтом дома занимаюсь. Швабра- это тоже способ, но лишь бы в ней не нашлось чего-нибудь острого.

Цитата: ACROS:

Прогрели бытовой тепловой пушкой всю поверхность потолка.

Да, всю поверхность прогреть бытовой пушкой- это профессионально! Я писал, в первую очередь для тех, кто автоматически хватается за первое попавшееся средство для сушки. Спасибо за дополнения к совету!