Цитата: Vit:

Если так, то это будет им уроком. В следующий раз уже будут порасторопнее. Ведь дефицит не вчера начался а много месяцев. Они же видели все картину по продажам.

Вообще то дефицит им на руку,даже когда не хватает например сахара,то цена на него резко взлетает,а что уж говорить про лекарства,любые деньги отдашь.