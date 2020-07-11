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≡ 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финансовая помощь будет оказана на возвратной основе. Об этом сегодня, 11 июля, после встречи с руководителями оптовых фирм и крупных розничных сетей аптек сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.
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§ KOS77
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 11.07.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области

Странное решение. У аптек сейчас выручка "зашкаливает", соответственно есть средства на закуп новых лекарств, они же их не бесплатно раздают!?
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§ berkut_1973
300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 11.07.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверно "своим " аптекам окажут помощь
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§ сайлау курманов
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3889
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.07.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедным аптекам видимо закупаться денег не хватает, мало того что аспирин подорожал в шесть раз, вместо обычных пятьдесят, а сейчас триста, так ещё им беспроцентный кредит до конца года. Сытый голодного не разумеет
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§ Сыкымы
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.07.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
соответственно есть средства на закуп новых лекарств

Сопоставьте эту информацию с ростом курса доллЯра... 8-)
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§ ACROS
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berkut_1973:
наверно "своим " аптекам окажут помощь[/quote

И самое главное: никаких вознаграждении - это просто сказочный кредит, о котором простой предприниматель даже и не может мечтать. А, поименно назвать аптеки нельзя? Мелочь пузатую на этот атракцион неслыханной щедрости, пустили?

Цитата: //Например, администрация такси "Народное" выделила для бригад 12 машин".//
"Народное" - реабилитируеться или тупо включили "социальную ответственность бизнеса" на деньги акимата.
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§ Добринцофф
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7362
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.07.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот дожились,самое время жаропонижающие и противовирусные препараты, продавать по фиксированной цене через стабфонды,вместе с яйцами и макаронами.
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§ Добринцофф
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7362
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.07.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Странное решение. У аптек сейчас выручка "зашкаливает", соответственно есть средства на закуп новых лекарств

Да конечно есть,им в принципе и не нужна эта помощь,но сейчас всё равно напрягут, что бы все взяли понемногу,а взамен они обязаны будут продавать лекарства из списка по фиксированной цене,конечно аптекам это не выгодно,лучше ничего не брать и накручивать сколько хочешь,но видимо придётся.
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§ Тот самый
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде вчера Архимед бодро отчитывался что в области нет проблем с аптеками и лекарствами. Таки есть проблемы?

Цитата:
Сыкымы:
Сопоставьте эту информацию с ростом курса доллЯра... 8-)


Шымкентский ДосФарм тоже за доллары продаёт Цеф-3, парацетамол и пр аспирины?
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§ Vit
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9528
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.20 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Если так, то это будет им уроком. В следующий раз уже будут порасторопнее. Ведь дефицит не вчера начался а много месяцев. Они же видели все картину по продажам.
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§ Добринцофф
300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в Костанайской области
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7362
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.07.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Если так, то это будет им уроком. В следующий раз уже будут порасторопнее. Ведь дефицит не вчера начался а много месяцев. Они же видели все картину по продажам.

Вообще то дефицит им на руку,даже когда не хватает например сахара,то цена на него резко взлетает,а что уж говорить про лекарства,любые деньги отдашь.
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§ ACROS
Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 12.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
то это будет им уроком



Навряд ли. То сахар, то гречка, то мука, то лекарства, то ещё что то другое - и так по кругу, все тридцать лет. И все эти тридцать лет: друг-друга контролируют, проверяют, выявляют, наказывают - и всё равно каждый год что то новое.Наверное это очень выгодная ситуация.
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