Козлов я Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1524

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:24 Токаев раскритиковал СЭЗ «Шымкент Сити»

Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, и которые естественно не учитываются в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии? — спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цой в ходе заседания.



Глава государства назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной. И отметил, что надо признать, что смертность от нее очень высокая.



«Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет», — признал Цой.



«Что за пневмония это? Какова ее природа?», — спросил Токаев.



Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные — это 7348, бактериальные — 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией — это 39 702, — ответил Цой.

Т.е. от 57 тысяч заболевших пневмонией 40 тысяч пневмония неизвестная? Медицина подняла руки вверх? Не знают, чем болеют люди и обозвали это пневмонией?