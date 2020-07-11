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§ NG.kz
Школьную форму временно "отменят", у начала нового учебного года 3 варианта - глава МОН РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приказ МОН о ношении школьной формы был издан несколько лет назад. Скоро в него добавят специальный пункт, который будет действовать на время ЧП, карантина, ограничительных мероприятий или форс-мажора.
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§ ACROS
Re: Школьную форму временно "отменят", у начала нового...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёрная метка у этого министра уже ест, вернее две уже: первая за провал онлайн-обучения весной и вторая буквально вчера , на заседании правительства с участием Президента. Скорее всего первый звонок будет проводить не он, а кто то другой , а он вернётся в Караганду замом акима.
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§ БабаКлава
Re: Школьную форму временно "отменят", у начала нового...
БабаКлава


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 22.10.14
Отправлено: 12.07.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется задать вопрос- а приобретение деловой одежды - это не лишние расходы? Или может, кто-то параллельно к школьной форме ее всегда приобретает? Думаю, что гардероб ребенка школьного возраста состоит из школьной формы и удобной одежды, которую ребенок носит во внешкольное время, а это -джинсы, не классические брюки, не классические рубашки, пуловеры, свитшоты, худи и прочие опять-таки не классические вещи. Чтобы сэкономить семейный бюджет граждан, разрешите детям ходить в школу в том, что у них уже есть. А если нет, то зачем произносить громкие слова об экономических трудностях?
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