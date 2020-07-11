БабаКлава Re: Школьную форму временно "отменят", у начала нового... #2





(Пользователи) Сообщений: 23

Регистрация: 22.10.14 (Пользователи) Отправлено: - 08:29 Хочется задать вопрос- а приобретение деловой одежды - это не лишние расходы? Или может, кто-то параллельно к школьной форме ее всегда приобретает? Думаю, что гардероб ребенка школьного возраста состоит из школьной формы и удобной одежды, которую ребенок носит во внешкольное время, а это -джинсы, не классические брюки, не классические рубашки, пуловеры, свитшоты, худи и прочие опять-таки не классические вещи. Чтобы сэкономить семейный бюджет граждан, разрешите детям ходить в школу в том, что у них уже есть. А если нет, то зачем произносить громкие слова об экономических трудностях?