NG.kz Постоянные отключения воды в новом микрорайоне в Заречном



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:31 Здравствуйте! Уважаемая редакция, можно огласить проблему? В новых домах в микрорайоне Северный, в Заречном, постоянно нет воды. Мы без воды в такую жару плюс у людей огороды. Мы живем здесь третий год и каждое лето одно и то же.

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