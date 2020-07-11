За всеми этими тайнами есть простая как два рубля правда жизни: по нормальному чиновник в поте лица пашет за свою зарплату, а если у него наручные часы вдруг появились не соответствующие доходам или домик в Альпах, то в лучшем случае его ждет уволнение, а скорее всего место в местах не столь отдаленных...

Чтобы ситуацию с эпидемией выровнять много чиновников должны были усердно работать, консультироваться с коллегами, перенимать опыт, затратить тысячи человекочасов за работой, отслеживая как оснащаются больницы, как соблюдается заполнение общественного транспорта на 50%, как патрулируются места скоплений людей, проводить мониторинг (а не распил) выделенных денег на борьбу с коронавирусом.

Сейчас же признание, что эпидемия вышла из под контроля и смертность уже 2 - 3 тысячи, а не 264 человека будет признанием что всей нужной работы попросту не было.

Власть любит, когда все гладко на бумаге. Поэтому выгодно иметь эту неопределнную пневмонию, на которую удобно списывать свои неудачи. Так что держитесь, ИВЛ на всех нет, лечимся дома и заряжаем воду у телевизора



[Исправлено: Muad Dib, 12.07.2020 - 00:58]