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≡ «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адресованное гражданам Китая предупреждение сообщало о вспышке «неизвестной пневмонии» в Казахстане, которая «убивает больше людей, чем COVID-19» Оно повлекло массу новых вопросов к тому, как в стране ведется учет больных коронавирусом и умерших.
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§ abaika95
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4429
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Началась "большая игра" между державами,теперь Казахстану главное не стать разменной монетой в этой игре.......
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§ Тот самый
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они сопровождались утверждениями, что тесты на COVID-19 у таких пациентов часто дают отрицательный результат.


Потому что для теста ПЦР берут мазок из носоглотки. И наверное к моменту когда у больного пневмония развилась до тяжёлой стадии и он обратился в больницу, коронавируса в носоглотке уже давно нет - спустился в дыхательные пути или переболел им больной, а пневмония развилась как осложнение.
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§ Тот самый
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с пневмонией на антитела к коронавирусу можно тестировать, наверное у большинства покажет. Хотя какая разница покажет или нет, всё равно лечить уже нужно пневмонию, а не коронавирус.
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§ Vit
«Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9526
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Видимо так и есть. У меня мазок с носоглотки не че не показал. А кровь выявила уже вирус.
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§ Vit
«Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9526
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Так и лечат. Противовирусные препараты не дают. Лечат чисто пневмонию.
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§ Тот самый
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
Тот самый


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Сообщений: 834
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А кровь выявила уже вирус.


Какие симптомы? Нарушение вкуса/обоняния есть?
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§ Vit
«Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9526
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.07.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Я уже писал тут много раз. Наверно все уже в курсе. Симптомы были абсолютно все, полный мешок. Запах, вкус, темпер, диарея, аппетит, слабость, кашель. Кроме одышки. Одышки небыло и нету. Лечение идёт уже 3 недели.
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§ Тот самый
«Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и исчезнет ли?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Симптомы были абсолютно все, полный мешок. Запах, вкус, темпер


Выздоравливайте! Мне для статистики ;-) Лично знаю 7 человек, которые переболели какой-то ОРВИ в течение месяца и все отмечают нарушение вкуса/запаха. Трое из них обращались в поликлинику, тесты им не проводили, у двоих рентген показал одностороннюю пневмонию. Болеют очень тяжело уже около пары недель. Так что скорее всего китайцы не врут, только это пневмония послековидная.

[Исправлено: Тот самый, 11.07.2020 - 18:13]
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§ Козлов я
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.07.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев раскритиковал СЭЗ «Шымкент Сити»
Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, и которые естественно не учитываются в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии? — спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цой в ходе заседания.

Глава государства назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной. И отметил, что надо признать, что смертность от нее очень высокая.

«Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет», — признал Цой.

«Что за пневмония это? Какова ее природа?», — спросил Токаев.

Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные — это 7348, бактериальные — 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией — это 39 702, — ответил Цой.
Т.е. от 57 тысяч заболевших пневмонией 40 тысяч пневмония неизвестная? Медицина подняла руки вверх? Не знают, чем болеют люди и обозвали это пневмонией?
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§ Дантист
Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и...
Дантист


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Сообщений: 669
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.07.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если я, к примеру, кого-нибудь кувалдой по голове и он кони двинет, это он от меня их двинет или от кувалды? Это я к тому,что при чем здесь пневмония, если ее коронавирус вызывает? Сказали бы, что тестировать нечем и некому, честнее было бы.
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