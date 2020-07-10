ACROS Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 743

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: maxsaf:

Ознакомьте нас с результатами исследований,



Если коротко: то они занимаются распространением так называемого БИОПАРА.

Это севооборот, но без применения механического оборота почвы, как при чёрном паре.Чёрный пар: это три года сеем зерновые, на четвёртый год поле отдыхает: подвергается механической обработке. Биопар, по ихнему: чередование в севообороте культур с разным вегетационным сроком созревания и разным биосоставом ( азот, фосфор, калий и прочими элементами). За счёт чередовании разных по биосоставу культур, почва получает( по ихнему) необходимые элементы питания без механического воздействия. Что то сильно отдаёт ( по моему) религией кришнаитов или детьми Солнца( в простонародье ХИППИ).