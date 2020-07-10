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§ NG.kz
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественной организацией Нур \"Махаббат\" продолжает реализовывать проект по внедрению эффективных методов севооборота на полях, для снижения уровня деградации земель «Плодородная земля». Этот проект важен тем, что учит местных фермеров сохранять почву от деградации.
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§ Козлов я
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общественной организацией Нур "Махаббат" продолжает реализовывать проект

То же, что и "территория была закрыто".

И не ошибся ли автор с названием газеты? Такие статьи больше ЛП подходят или той фейковой фирме из Рудного.
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§ elektron
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
продолжает

Я кажется поймал "волну" - Продолжается реализовываться... НЕ? :lol:
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§ Козлов я
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1523
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
НЕ?

На волне, на волне... ;-)
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§ таноми52
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, форумное сообщество озаботилось грамотностью на страницах НГ:
Тема "7 школа, сквозной проход"
Тема "Проект "Плодородная земля!"..."
JereK, electro,Козлов я :-)
Да, мы день ото дня всё больше скатываемся в невежество!
(Не путать слова "невежда" и "невежа") :-)
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* drakon
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19584
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми, а какая разница,
Между словами?... 8-)
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§ таноми52
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1861
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а какая разница, Между словами?...



невежда - проще говоря, неуч, а невежа - грубиян и бескультурье! :lol:
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§ JereK
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 10.07.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, мы день ото дня всё больше скатываемся в невежество!


А как называется та субстанция, в которую скатывается образование? Когда на школе уже объявление грамотно написать не в состоянии? Еще и знаками препинания злоупотребляют. Невежественные невежды :-)

[Исправлено: JereK, 10.07.2020 - 22:16]
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§ elektron
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А как называется та субстанция, в которую скатывается образование?

Да может не всё в лучших лучах. Да просто поручили кое кому написать. И усё :-P
Нее завуч же или учитель будет писать такое объявление. А для технички очень даже плюс. :lol:
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§ maxsaf
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но ОО «Нур Махаббат» работает не одно, а в тесном сотрудничестве с ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»

А можно уточнить, какая именно работа уже была проделана? Ознакомьте нас с результатами исследований, пожалуйста. Очень интересно :-)
И самое главное - как у вас дела с финансами? Хватает средств или нужно чем-то помочь? :-)
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§ ACROS
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ознакомьте нас с результатами исследований,


Если коротко: то они занимаются распространением так называемого БИОПАРА.
Это севооборот, но без применения механического оборота почвы, как при чёрном паре.Чёрный пар: это три года сеем зерновые, на четвёртый год поле отдыхает: подвергается механической обработке. Биопар, по ихнему: чередование в севообороте культур с разным вегетационным сроком созревания и разным биосоставом ( азот, фосфор, калий и прочими элементами). За счёт чередовании разных по биосоставу культур, почва получает( по ихнему) необходимые элементы питания без механического воздействия. Что то сильно отдаёт ( по моему) религией кришнаитов или детьми Солнца( в простонародье ХИППИ).
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§ elektron
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Чёрный пар: это три года сеем зерновые, на четвёртый год поле отдыхает:

Как всё сложно стало? а раньше просто вроде пары называли? :lol:
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* drakon
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19584
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а невежа - грубиян и бескультурье!

Это, Вы, про меня?... :lol: ;-)
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