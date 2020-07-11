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≡ "Запасы СИЗ восполняются постоянно" - Управление здравоохранения ответило на видеообращение пациентки провизорного стационара Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Запасы СИЗ восполняются постоянно" - Управление здравоохранения ответило на видеообращение пациентки провизорного стационара Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области распространила ответ на видеообращение пациентки провизорного стационара Танзили ВИХРОВОЙ, которая ранее заявила, что врачам не хватает одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗов).
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§ Тот самый
Re: "Запасы СИЗ восполняются постоянно" - Управление...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На складе провизорного центра городской больницы


Ну дык может вы выдать со склада "забываете"? Лучше бы предоставили статистику (задокументированную): сколько персонала ежедневно выходит на смену, какое количество СИЗ им требуется и сколько при этом выдаётся.
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