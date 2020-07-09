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§ NG.kz
«Это же развитие за наш счет»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крестьянин из Аулиекольского района откликнулся на публикацию в «НГ». А именно по поводу материала «Вкус победы почувствуете вы все...» в редакцию позвонил глава крестьянского хозяйства из Аулиекольского района Виктор ЧУРСИНОВ. Сказал, что введенный все-таки утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику для него - тема больная. Постарался объяснить, почему накануне этого события даже последовательные противники этой меры замолчали.
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§ MAN
Re: «Это же развитие за наш счет»
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 09.07.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой здравый смысл у наших властей. Вы о чём? Ни кто там не думает о крестьянах. Сидят "белые воротнички" и разрабатывают денежные схемы.
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§ юля елиссева
Re: «Это же развитие за наш счет»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответа, почему замолчали противники утильсбора, после прочтения материала так и нет...
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* ACROS
Re: «Это же развитие за наш счет»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //говорим, доказываем, обоснования какие-то придумываем//

Он куда то обращался официально: в районный отдел с/х; в областной отдел с/х; в "Союз фермеров"; в НПО "Атамекен"; в Минсельхоз; в правительство страны или самому Президенту ?? и у него есть официальные ответы ??

Цитата: //остается все-таки надежда на здравый смысл.//

В Минсельхозе и в правительстве сидят не глупые люди: они знают зачем они сюда пришли и по чьей команде они тут что то делают.

Если этот пресловутый УТИЛЬСБОР поддержали авторитеты от сельского хозяйства, то нам мелким сошкам сеющим по 3-4 тысячи гектаров, надо просто заткнуться и помалкивать. Значит у них были причины ПОДДЕРЖАТЬ вводимый утильсбор и нас НИКТО и НИКОГДА не будет слушать.
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§ сайлау курманов
Re: «Это же развитие за наш счет»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3888
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.07.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот утильсбор как дополнительный налог, но если взять во внимание, что вся сельхозотрасль лежит на боку и не видать ещё жироватых крестьян, то стоит прислушаться к этому Чурсинову, вроде он прав. Но с другой стороны как-то хвастались другие крестьяне, что детям по квартире купили, сами на джипах гоняем, тогда не зря предлагают этот дополнительный сбор
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* ACROS
Re: «Это же развитие за наш счет»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
тогда не зря предлагают этот


Странная логика у вас: если зарабатываешь хорошо, и поболее чем другие, то тогда должен и платить больше?
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§ сайлау курманов
Re: «Это же развитие за наш счет»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3888
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.07.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адресуйте свой вопрос авторам сие затей, для чего все таки вводят этот налог или сбор. Видимо они считают , что у крестьян все в шоколаде и тем более всё как в рот набрали, разумеется кроме Чурсинова
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* ACROS
Re: «Это же развитие за наш счет»
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
авторам сие затей, для чего все таки вводят этот налог или сбор.


А что тут спрашивать: поступления от утильсбора на сельхозтехнику поступают на счета частной компнии ТОО "РОП" конечным бенефициаром которого является А.Назарбаева. Цель любой частной организации - получения ПРИБЫЛИ.
Кстати - утильсбор поступает не только от продажи с/х техники, но и автомобилей, так что в шоколаде не только крестьяне.
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