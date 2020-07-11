Тот самый Re: «Убийственная казахстанская пневмония»: откуда она взялась и... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 833

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 Цитата: Они сопровождались утверждениями, что тесты на COVID-19 у таких пациентов часто дают отрицательный результат.



Потому что для теста ПЦР берут мазок из носоглотки. И наверное к моменту когда у больного пневмония развилась до тяжёлой стадии и он обратился в больницу, коронавируса в носоглотке уже давно нет - спустился в дыхательные пути или переболел им больной, а пневмония развилась как осложнение.