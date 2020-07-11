Добринцофф Re: 300 млн тенге выделят аптекам на закуп лекарств в... #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7360

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:26 Цитата: KOS77:

Странное решение. У аптек сейчас выручка "зашкаливает", соответственно есть средства на закуп новых лекарств

Да конечно есть,им в принципе и не нужна эта помощь,но сейчас всё равно напрягут, что бы все взяли понемногу,а взамен они обязаны будут продавать лекарства из списка по фиксированной цене,конечно аптекам это не выгодно,лучше ничего не брать и накручивать сколько хочешь,но видимо придётся.