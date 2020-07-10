ACROS Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 741

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Цитата: yudjin:

ты глубоко заблуждаешься.



Не думаю, что я сильно заблуждаюсь, впрочем это МОЁ личное мнение и я его НИКОМУ не навязываю ( многие мои родственники женаты и вышли замуж за русских, немцев, чеченцов и татаров живущих в нашем селе в третьем, четвёртом и пятом поколении) и у них часто звучит: "что тут НАМ делать в Казахстане, что будет с нашими детьми, где они будут работать, везде в гос.органах работают одни черноглазые( хотя это неправда), пусть едут в Россию-матушку учиться и там остаются и мы следом потянемся). Наоборот, я рад что вы и такие как вы вкупе с остальными имеют активную жизненную позицию, сильные бизнесмены, государственники, участвуют в различных акциях и прочих критичных действий по отношению к действиям властей; не зря же старые аульные казахи раньше говорили: надо что бы вместе с нами жили и русские и немцы - тогда будет больше порядка.

Ну, а деревом, кронированием и прочими - занимайтесь, кто же вам мешает( мне тоже некоторые вещи творимые властями в этом отношении , и не только это, не нравятся) только что бы оно было реальным, а не позёрством ради имиджа - "а ля эрзац - борца за природу". Что то я не видел и не читал про ваши - митинги, акции, одиночные пикеты в защиту зелёных насаждении против разрушительных бульдозеров, так иногда - слабенькие елейные посты в стиле щенячьих повизгивании и тявкании в критично-настроенной газете к властям, не более того. Да, кстати- мы разве на ты, вроде вместе не спали и уровень образования у вас как бы есть.