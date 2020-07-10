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≡ Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39313
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом, высказался о проблемах, возникающих с лекарствами в стране и предупредил чиновников, что летних отпусков у них не будет.
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§ ACROS
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ты глубоко заблуждаешься.


Не думаю, что я сильно заблуждаюсь, впрочем это МОЁ личное мнение и я его НИКОМУ не навязываю ( многие мои родственники женаты и вышли замуж за русских, немцев, чеченцов и татаров живущих в нашем селе в третьем, четвёртом и пятом поколении) и у них часто звучит: "что тут НАМ делать в Казахстане, что будет с нашими детьми, где они будут работать, везде в гос.органах работают одни черноглазые( хотя это неправда), пусть едут в Россию-матушку учиться и там остаются и мы следом потянемся). Наоборот, я рад что вы и такие как вы вкупе с остальными имеют активную жизненную позицию, сильные бизнесмены, государственники, участвуют в различных акциях и прочих критичных действий по отношению к действиям властей; не зря же старые аульные казахи раньше говорили: надо что бы вместе с нами жили и русские и немцы - тогда будет больше порядка.
Ну, а деревом, кронированием и прочими - занимайтесь, кто же вам мешает( мне тоже некоторые вещи творимые властями в этом отношении , и не только это, не нравятся) только что бы оно было реальным, а не позёрством ради имиджа - "а ля эрзац - борца за природу". Что то я не видел и не читал про ваши - митинги, акции, одиночные пикеты в защиту зелёных насаждении против разрушительных бульдозеров, так иногда - слабенькие елейные посты в стиле щенячьих повизгивании и тявкании в критично-настроенной газете к властям, не более того. Да, кстати- мы разве на ты, вроде вместе не спали и уровень образования у вас как бы есть.
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* abaika95
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4428
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.07.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/которые могут с трибуны в акимате безнаказанно орать, что "мы не у себя дома". У себя мы, У-СЕ-БЯ!/




Это кто так орал?)




Цитата-/органах работают одни черноглазые/

Черноглазые это кто? Финк,Тарасов и Павличенко?) Во Французском Алжире местные арабы всех коренных Французов называли черноногие и что интересно алжирская война за независимость преподнасимая нам как война арабов против французского господства на деле была война Алжирцев как государства против Франции и в колониальных войсках было больше арабов чем в повстанческих войсках,многие офицеры Французы считали себя истинными алжирцами и воевали за свою родину где их предки жили с 19 века



Цитата-/Что то я не видел и не читал про ваши - митинги, акции, одиночные пикеты в защиту зелёных насаждении/



А ему это не надо,предлагал ему выйти на новый уровень создать ОО придти к властям с идеей и диалогом, мол мы как гражданское общество будет отслеживать все факты варварского отношения к зелёным насаждениям, будет вам сигнализировать если не будете реагировать то мы оставляем за собой право на митинги,пикеты и заявления в прокуратуру) он навешл кучу причин что этим заниматься не собирается,значит так надо ему) позёр
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