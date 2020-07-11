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§ NG.kz
Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила в обращении к Минздраву пациентка провизорного стационара Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39313
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50-летняя Танзиля ВИХРОВА проходит лечение от пневмонии в провизорном стационаре. Она записала видеообращение в адрес Министерства здравоохранения РК, в котором благодарит врачей и медсестер и просит обеспечить их СИЗами.
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§ ACROS
Re: Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://будут переданы в правоохранительные органы//

С каких пор, трудовой конфликт, разбирает департамент внутренних дел??
Это, в принципе, внутреннее дело трудового коллектива. Дыма без огня не бывает.
В любом конфликте: ВИНОВАТЫ обе стороны, просто - кто то БОЛЬШЕ, кто то - МЕНЬШЕ. Значит, какая то доля правоты врачей в данном инциденте, есть?? А, глав.врач - элементарно прикрывает свою задницу. А тут еще и видеобращение пациентки - вообще , так сказать независимая сторона.
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§ Тот самый
Re: Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у Архимеда всё хорошо, видимо он аким в какой-то другой Кустанайской области или параллельной реальности "Казахстан-2030".
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§ Тот самый
Re: Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.07.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Значит, какая то доля правоты врачей в данном инциденте, есть?


Да наверное врачи на 100% правы здесь. Не знаю как у врачей. У технических специальностей в правилах техники безопасности и охраны труда указано: если работодатель не обеспечил средствами индивидуальной и коллективной защиты, то работник не только имеет право, но и обязан прекратить работу. Кроме того, за ним сохраняется заработная плата на время простоя, т.к. простой этот по вине работодателя.
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