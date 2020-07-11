Цитата: ACROS:

Значит, какая то доля правоты врачей в данном инциденте, есть?



Да наверное врачи на 100% правы здесь. Не знаю как у врачей. У технических специальностей в правилах техники безопасности и охраны труда указано: если работодатель не обеспечил средствами индивидуальной и коллективной защиты, то работник не только имеет право, но и обязан прекратить работу. Кроме того, за ним сохраняется заработная плата на время простоя, т.к. простой этот по вине работодателя.