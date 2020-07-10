Цитата: ACROS:

а другие народности чувствуют,( скажите сами себе честно), тут "временщиками", им "баре-бир" что тут будет в будущем, у них есть "запасной" аэродром, у каждой нации тоска по исторической родине, на генном уровне.



Честно, ты глубоко заблуждаешься. Другие народности и я в том числе, уже в 3-ем или 4-ом поколении живут здесь и даже по стандартам , по-моему ООН, тоже считаются коренным населением. Но этого не хотят понять некоторые, которые могут с трибуны в акимате безнаказанно орать, что "мы не у себя дома". У себя мы, У-СЕ-БЯ!

А "временщики" - это не народы, которые ты так обозвал, а чиновники... сегодня в кожаном кресле-завтра на нарах... и без указания национальности.

Да, большинство в Кустанае нынче понаехавшие, опять же без указания национальности. Им, по моим наблюдениям, действительно баре-бир на историю города, на внешний вид, на озеленение улиц и дворов.



Но почему-то за те же деревья в городе бьются с акиматом так сказать славянские люди, потому что у них на генном уровне заложена жизнь с деревом. Это их предки - целинники, тоскуя по своей Родине, старались воссоздать природу, сажая в степи леса, озеленили города, улицы, скверы, это бабушки в возрасте 60-80 лет до сих пор возле домов садят цветы в палисадниках...

Нет, это не временщики, это просто кто-то не хочет признавать их такими же гражданами и при случае указывает на "вокзал".

А при таком отношении, запасной аэродром вынужден будут искать каждый, даже если его нет в принципе. Помрут старики и внуки уедут...останется постоянно переезжающее местное население, у которого на генном уровне степь? Может и правильно...