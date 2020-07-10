|Цитата:
yudjin:
наконец-то умерит свой прожорливый аппетит
Не думаю. И раньше это было: "10 сокрушительных ударов по коррупции": и самый передовой и самый первый принятый в СНГ "Закон о коррупции" и много чего сделано, правда на словах,и на публику и для имиджа в глазах международной общественности. Как говорит мой знакомый слесарь-сантехник из КСК "Салим строй": "систему надо менять, она полностью прогнила".
Цитата:
yudjin:
народа изменится менталитет[/quote
"...по капли выдавливать из себя РАБА...." - этот процесс долгий, одна из черт ментальности казахской нации - уважительное отношение к старшим и по возрасту и по должности, родовая и жузовская иерархия, и много чего такого сидящее в крови, а другие народности чувствуют,( скажите сами себе честно), тут "временщиками", им "баре-бир" что тут будет в будущем, у них есть "запасной" аэродром, у каждой нации тоска по исторической родине, на генном уровне.