ACROS Re: «Это же развитие за наш счет» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 734

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: //говорим, доказываем, обоснования какие-то придумываем//



Он куда то обращался официально: в районный отдел с/х; в областной отдел с/х; в "Союз фермеров"; в НПО "Атамекен"; в Минсельхоз; в правительство страны или самому Президенту ?? и у него есть официальные ответы ??



Цитата: //остается все-таки надежда на здравый смысл.//



В Минсельхозе и в правительстве сидят не глупые люди: они знают зачем они сюда пришли и по чьей команде они тут что то делают.



Если этот пресловутый УТИЛЬСБОР поддержали авторитеты от сельского хозяйства, то нам мелким сошкам сеющим по 3-4 тысячи гектаров, надо просто заткнуться и помалкивать. Значит у них были причины ПОДДЕРЖАТЬ вводимый утильсбор и нас НИКТО и НИКОГДА не будет слушать.