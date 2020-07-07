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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧТОБЫ ПРИСОСКА НЕ ОТВАЛИВАЛАСЬ ОТ СТЕКЛА АВТО
Некоторые гаджеты крепятся к автостеклу присосками.Иногда с рычажком для усиления эффекта.Но любая присоска со временем становится жестче и не выдерживает вес прикрепленного предмета.
Есть несколько способов улучшения крепления присосок.
- Проверьте чистоту стекла со стороны присоски.Грязное стекло пропускает воздух через микротрещины.
- Перед приклеиванием обработайте присоску силиконовой смазкой, но не основе керосина или WD. Можно использовать (в небольшом количестве)прозрачный сантехнический силикон.
- Попробуйте намазать присоску густым хозяйственным мылом. Держит как клеем.
- Натрите присоску любым сладким газированным напитком. Сахарный сироп тоже держит как клей.
- Возьмите пару зубчиков чеснока, разрежьте их вдоль и натрите выделившимся соком рабочую поверхность присоски. Клейковина,входящая в состав сока, будет держать "мертвой хваткой", снять присоску также не будет проблем.

Не используйте на присосках моторное масло - это агрессивная среда убьет вашу присоску. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.07.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЫЛИТЬ ВОДУ ИЗ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
Сейчас в моде натяжные потолки. Но иногда случаются моменты, когда соседи сверху вас затапливают и вода собирается на потолке, образуя такой сталактит.


Убрать воду можно через технологические отверстия для люстры или точечного светильника, а также частичного демонтажа потолка с багета (метал.конструкция,крепящая потолок). Расскажу о уборке через отверстие. Один вы не справитесь.Нужно несколько человек в помощь.
Вначале отключите воду или весь стояк, а также электричество. Запаситесь ведрами и емкостями для воды. Закройте мебель и вынесите электроприборы из комнаты. Затем снимите люстру или светильник, ближайший к воде. Пальцами возьмитесь за кольцо отверстия с двух сторон и оттягивайте потолок вниз.Если вы будете тянуть кольцо за один край,то можете его вырвать.


Оттягивайте ниже водной поверхности,пока из отверстия не пойдет вода. Не бойтесь, материал потолка не порвется, если вы не порвете его чем-нибудь. В это время помощники руками сгоняют воду к отверстию и заполняют ведра.


Мне больше нравится способ, когда через оттянутое отверстие вводится шланг и через него откачивается вода.

После слива воды нужно дать потолку время,чтобы он принял прежний вид и высох в течение 2-7 дней. Сушить только естественным путем. Если оставить сырыми места,то может появиться грибок.

Нельзя делать ни в коем случае:
- Проколы потолка. Иначе под тяжестью воды он порвется и вся масса воды окажется у вас в квартире и вы, в свою очередь,зальете нижнего соседа. Кстати, ошибка оценки количества воды - наиболее частая в таких случаях.
- Нельзя сгонять воду к отверстию какими-нибудь приспособлениями. Рискуете чем-нибудь острым порвать потолок.
- Нельзя при сушке пользоваться бытовым феном. От этого потолок загрубеет и сморщится.

При частичном демонтаже потолка рядом с багетом воду сливать аналогично. Удачи!
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8816
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ЧТОБЫ ПРИСОСКА НЕ ОТВАЛИВАЛАСЬ


дома к кафелю я вазелином смазываю.
несильно так. держит.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.07.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дома к кафелю я вазелином смазываю. несильно так. держит.

Да, это тоже простой способ. Мало используется, поэтому не стал об этом писать.
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§ electro
Советы на каждый день
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.07.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрею Анатоличу просьба: удаляйте, пожалуйста, комментарии, которые не несут полезной информации.
Всё-таки полезная тема.
Спасибо.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Андрею Анатоличу просьба

Спасибо за подсказку, так и буду делать. Просто хочется обратной связи, чтобы поспорили, что-то подсказали, предложили свое. А то как глас вопиющего... Ваш "Андрей Анатолич" :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СПРЯТАТЬ КЛЮЧ НА ВИДНОМ МЕСТЕ
Иногда необходимо оставить ключ от дачи, гаража, частного дома чтобы не таскать его с собой или чтобы им воспользовались ваши близкие. Прошли, конечно, те времена, когда дома закрывали на газбаллон или палочку в ручку двери. Сейчас приходится сторожиться. Предлагается простейший способ спрятать ключ на видном месте. Для этого нужны: небольшой камень или шишки, моментальный клей, маленькая пластиковая емкость.


Берем пластиковую емкость(можно от зубочисток), в которой помещается ключ, приклеиваем ее к камню (нужно чтобы он был чуть больше диаметра емкости) или шишкам.


Роем небольшую ямку. Затем ложим ключ в емкость, закрываем ее крышкой и, перевернув, закрываем этой инсталляцией ямку.


Вряд ли кто нибудь догадается, где вы оставили ключ. Предположив,что воры неграмотные или не читают НГ, можно смело воспользоваться советом. Удачи!
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в магазине,разединил ПАКЕТ,
по совету Козлова. Как можно
Было за 20 лет самому не додуматься.
Спасибо, тов. Козлов... 8-)
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§ таноми52
Советы на каждый день
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1858
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Был в магазине,разединил ПАКЕТ, по совету Козлова. Как можно Было за 20 лет самому не додуматься. Спасибо, тов. Козлов...




А я по совету автора почистила утюг таблеткой! Правда, толком не дочитав совет, начала чистить в помещении. Но, желание выжить вытолкнуло меня на улицу!
В результате я жива, утюг чист!
Спасибо, тов.Козлов! :lol:

[Исправлено: таноми52, 09.07.2020 - 17:45]
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Цитата:
таноми52:

Рад,что помогло!
;-) :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛИПУЧКУ
Есть выражение - "на детях обувь горит",в смысле,что на них не напасешься, все быстро приходит в негодность. Обычно, в первую очередь, приходит в негодность липучка на обуви. Она распушается и липучка потом плохо держит.


Чтобы вернуть ее в нормальное состояние нужен только огонь. Зажигалка или спички. Легким огнем убираете пух с боков и верхней мягкой части липучки. По новой оплавленная липучка будет крепко держать.
Нижнюю твердую часть липучки освободите от забившегося сора жесткой щеткой, что повысит ее КПД. Удачи!
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§ elektron
Советы на каждый день
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5364
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заботимся о своём здоровье!
Многие может даже и не подозревают, что уже лет с сорока (возможно и раньше или позже, а у кого то и никогда), многие функции организма меняются.
И состояние здоровья уже не то, что в 20-25-ть. Особенно сегодня, когда кругом всевозможные отграничения, проблемы с доходом и пр. В общем об артериальном давлении. Для его измерения не требуется особенно больших инвестиций, но эти инвестиции могу помочь сохранить жизнь. Можно купить вариант подешевле

Но у этих приборов точность измерения "грубее", чем следующей версии

В любом случае, всего пару замеров. Дадут картину того, есть ли проблемы с АД (Артериальным давлением) или нет. А о причинах и подходе можете
прочитать тут. или сами погуглить.
В любом случае всем здоровья. Берегите себя и своих близких.
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Измерять давление нужно 3 раза подряд.
Третий раз, будет правильное давление... :lol: :-o
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§ ACROS
Советы на каждый день
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Нельзя сгонять воду к отверстию какими-нибудь приспособлениями

Гнали обыкновенной шваброй, обмотанной мягким полотенцем.Цитата:
Козлов я:

Нельзя при сушке пользоваться бытовым феном.

Прогрели бытовой тепловой пушкой всю поверхность потолка.
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§ ACROS
Советы на каждый день
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Третий раз, будет правильное давление...


Я тоже измеряю три раза: беру средний результат.
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