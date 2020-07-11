ACROS Re: Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 734

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:06 Цитата://будут переданы в правоохранительные органы//



С каких пор, трудовой конфликт, разбирает департамент внутренних дел??

Это, в принципе, внутреннее дело трудового коллектива. Дыма без огня не бывает.

В любом конфликте: ВИНОВАТЫ обе стороны, просто - кто то БОЛЬШЕ, кто то - МЕНЬШЕ. Значит, какая то доля правоты врачей в данном инциденте, есть?? А, глав.врач - элементарно прикрывает свою задницу. А тут еще и видеобращение пациентки - вообще , так сказать независимая сторона.