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§ NG.kz
Коронавирус научились определять по голосу больного пациента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39313
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые провели эксперимент, в ходе которого проанализировали голоса знаменитостей, которые больны коронавирусом бессимптомно - до заражения и после. B выяснили, что даже бессимптомная форма коронавируса влияет на разнообразие интонаций голоса.
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§ drakon
Re: Коронавирус научились определять по голосу больного пациента
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19582
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наши учёные, сделали открытие.
Не американцы.у нас украли,
Открытие... :lol:
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§ elektron
Re: Коронавирус научились определять по голосу больного пациента
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5364
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Так, было установлено, что во время заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки.//

Это они ещё меня с бодуна не проверили, может ещё бы чаго нашли! :lol: :lol:
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