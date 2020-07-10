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≡ 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А Вы как тесты принимать предлагаете, дистанционно?
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§ maxsaf
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А зачем? Чем поможет знание сие? Разные методы лечения? )
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну так для развития, что например от сердечно-сосудистых, в том числе гипертонии в разы больше мрут, но это почему то никого не пугает. Хотя терапируемо. :-x
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§ maxsaf
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7219
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так для развития, что например от сердечно-сосудистых, в том числе гипертонии в разы больше мрут, но это почему то никого не пугает. Хотя терапируемо.

О, вы уже и диагноз дистанционно поставили, да еще и без анализов. Круто))
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
О, вы уже и диагноз дистанционно поставили

Это не я, статистика однако, во как.)) Кстати гипертонию просто "вычислить", если что.
И сворачиваемость крови, лично я тоже сам мерю, еженедельно. ;-)
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§ Сыкымы
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А Вы как тесты принимать предлагаете, дистанционно?

Вроде уже всё расписано, даже для самых "одарённых": почувствовал недомогание - сиди дома, следи за своим состоянием; совсем плохо стало - вызывай "скорую", врачи сами решат - нужен тебе тест или нет. Что тут непонятно? Ну, в Вотсаппе же правды больше,чем в официальных источниках... Сами себе тест проведём, сами себе диагноз поставим, вслед за гречей и туалетной бумагой все лекарства скупим. Потом будем верещать на каждом углу, что тестов и лекарств в стране нету, "враги" постарались...
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Вроде уже всё расписано, даже для самых "одарённых"

А для чего или кого тогда пункты приёма? одни платные, другие по записи?
Да и солнышко как я понял на машине приехала и так же уехала. Никого не заражала.
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§ Сыкымы
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А для чего или кого тогда пункты приёма?


Я, что ли, справки придумал об отсутствии/наличии covid?
Цитата:
elektron:
Да и солнышко как я понял на машине приехала и так же уехала.


Да, в абсолютно пустую лабораторию. Там же, кроме неё, никого не было. Вот я тупой... 8-)
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Я смотрю Вы чуть ли не благотворите этот вирус? :-x
Да умирают, да страшно. Но от - цитата:
//От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого поражения мозга – 11 864 человека.//
Если интересно, тут подробнее.
И повторюсь, то от чего больше всего умирает, почему то игнорируется, хотя есть препараты и лекарства.
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§ Сыкымы
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я смотрю Вы чуть ли не благотворите этот вирус?


Смотреть - не "мешки ворочать", позволю себе перефразировать...

Цитата:
elektron:
//От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого поражения мозга – 11 864 человека.//


Достали уже с этой статистикой. Я не только о Вас. Давайте отменим ПУЭ, от поражения эл.током вообще единицы помирают по сравнению с туберкулёзом. Давайте отменим вообще все ПТБ - зачем "оне" нужны, ведь по статистике от гипертонии помирают больше. Давайте вообще ПДД отменим, ведь число погибших в авариях в разы меньше, чем от онкологии. Понимаете, да? Если мы не будем соблюдать правила собственной безопасности - число жертв будет гораздо больше. Так понятно?
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Достали уже с этой статистикой. Я не только о Вас.

Дык не моя же статистика. ;-) Цитата:
Сыкымы:
Давайте отменим ПУЭ
ПТЭ может?
Цитата:
Сыкымы:
вообще все ПТБ

Да и зачем, они же как и маски жизни людям спасают.
Предлагаю повсеместно ввести, грипп, простуда или ещё что не важно.
Всё ради безопасности.
8-)
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§ Сыкымы
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.07.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ПТЭ может?


Т.е., Правила Устройства Электроустановок не нацелены на то, чтобы сберечь чью-то жизнь? ПУЭ - просто один из примеров, и ПТЭ тоже.

Цитата:
elektron:
Дык не моя же статистика.


Дык зачем её пихать куда надо, и не надо?
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§ elektron
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Значит коллеги :lol: Цитата:
Сыкымы:
Дык зачем её пихать куда надо, и не надо?

Ну почему, куда надо и не надо, просто для подумать. Что нас убивает больше.
И почему мы с этим согласны. И что можно изменить?
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§ Сыкымы
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.07.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
просто для подумать.Что нас убивает больше.

И от чего мы в состоянии уберечься, а от чего - нет.
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§ Butch
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.07.20 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на подпольной свадьбе заразились 79 человек..

И хорошо! Замечательно, радоваться надо такому счастью, а не в укор ставить. Нехай заражаются любители свадеб, похорон, юбилеев и прочих сборищ назначением которых являются только понты.
Цитата:
alex_60:
читаешь республиканскую прессу, ужас. зам акима области, главный санитарный врач области, начальник полиции города,известный поэт,известный композитор.. ушли..

Отличия в восприятии, не более того. Вам "ужас", мне по..барабану. А за первые три позиции даже радостно.
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