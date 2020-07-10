Цитата: elektron:

Я смотрю Вы чуть ли не благотворите этот вирус?



Смотреть - не "мешки ворочать", позволю себе перефразировать...



Цитата: elektron:

//От болезней системы кровообращения в 2017 году умерло 31 536 человек, в том числе от гипертонической болезни – 856, от ишемической болезни – 11 469, от сосудистого поражения мозга – 11 864 человека.//



Достали уже с этой статистикой. Я не только о Вас. Давайте отменим ПУЭ, от поражения эл.током вообще единицы помирают по сравнению с туберкулёзом. Давайте отменим вообще все ПТБ - зачем "оне" нужны, ведь по статистике от гипертонии помирают больше. Давайте вообще ПДД отменим, ведь число погибших в авариях в разы меньше, чем от онкологии. Понимаете, да? Если мы не будем соблюдать правила собственной безопасности - число жертв будет гораздо больше. Так понятно?