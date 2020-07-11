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§ NG.kz
Итсары становится щучьим и карповым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй год арендаторы озера прилагают усилия для того, чтобы в Итсары в избытке было не только карася и чтобы народ ехал сюда не только за рыбой.
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§ Дантист
Re: Итсары становится щучьим и карповым
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 11.07.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо пишет Соня! Хочется на рыбалку сразу. Но уж очень любит слово "отменный". В каждой статье по нескольку раз.
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