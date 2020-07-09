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§ NG.kz
Все хорошо, прекрасная «НГ»!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39311
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно так отвечают рудненские чиновники на запросы о серии госзакупок с одним победителем. Только в соцсети Instagram наш пост о фейковой «фабрике троллей» и других странностях с госзакупками Рудного посмотрели 49 000 уникальных пользователей. Статья «НГ» не заинтересовала только чиновников Рудного, о которых в ней идет речь. Две недели мы ждали ответов от госорганов, чтобы те хотя бы попытались развеять наши подозрения. Ответили почти все. Но и официальные бумаги ясности в ситуацию не внесли. А история тем временем набирает обороты, общественники и антикоррупционная служба сообщают о новых проблемах в сфере госзакупок города, который и так уже прославился своеобразным подходом к тратам денег налогоплательщиков.
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§ abaika95
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Выяснилось, что мониторить комментарии горожан в соцсетях попросили... (барабанная дробь!) представители гражданского общества./




А че нормально) хотели же быть услышанными? Ну вот вас видят и читают) иначе зачем все эти комменты под новостями писать? Душу изливать? Язвить? Троллить? Это мелко а вот когда человек пишет о наболевшем,о яме на дороге, о очереди в аптеке,о нехватке лекарств,вот тогда Ербол это читает и передаёт куда следует) а 4 фейковых аккаунта создают только для того чтобы написать,мол спасибо, мы вас видели, прочли,услышали) но это все конечно не точно))
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§ peshexod
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем мониторить? Они на запросы не отвечают, умеющий слышать да услышит умеющий видеть да увидит
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§ peshexod
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда не понимаю для кого и для чего все службы занимающиеся контролем всех служб и в том числе внутренние службы контроля?
Неужели надо гражданину это раскапывать и доказывать?
Почему не достаточно сигнала общественности, если уж сами пробдели?
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§ abaika95
Все хорошо, прекрасная «НГ»!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Почему не достаточно сигнала общественности/



В эпоху разнообразия социальных интернет площадок и сетевых чатов и форумов очень трудно наверно услеледить за каждым сигналом ) каждый человек волен выбирать для себя площадку по вкусу и удобству там и сигнализирует) была бы системность,мол все насущные бытовые и духовные вопросы присылаем в НГ оттуда и будут сигнализировать) но такого нет, поэтому и создают служба контроля которая мониторит контроль исполнения работы другой службы)
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§ peshexod
Все хорошо, прекрасная «НГ»!
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: В эпоху разнообразия социальных интернет площадок и сетевых чатов и форумов очень трудно наверно услеледить за каждым сигналом )

Я оставил комментарий под статьёй в которой как раз и посылается сигнал, другие площадки сейчас ни при чём.
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§ abaika95
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.07.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/оставил комментарий под статьёй в которой как раз и посылается сигнал, другие площадки сейчас ни при чём./




Какой вы комментарий оставили?) О чем сигнал?)
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§ Дантист
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти фантомы-представители гражданского общества похоже обладают немыслимым авторитетом, таким, что их желания исполняются практически мгновенно. А жители трех микрорайонов (22,26,27) Рудного 3 года просят, уговаривают провести газ, сделать дороги, освещение, да что там, просто установить таблички с названиями улиц! Ничего. За последние 5 лет, там конь не валялся
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§ Дантист
Re: Все хорошо, прекрасная «НГ»!
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайке- слово "невдомек" пишется слитно, если что
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