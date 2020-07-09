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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39311

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:00 Примерно так отвечают рудненские чиновники на запросы о серии госзакупок с одним победителем. Только в соцсети Instagram наш пост о фейковой «фабрике троллей» и других странностях с госзакупками Рудного посмотрели 49 000 уникальных пользователей. Статья «НГ» не заинтересовала только чиновников Рудного, о которых в ней идет речь. Две недели мы ждали ответов от госорганов, чтобы те хотя бы попытались развеять наши подозрения. Ответили почти все. Но и официальные бумаги ясности в ситуацию не внесли. А история тем временем набирает обороты, общественники и антикоррупционная служба сообщают о новых проблемах в сфере госзакупок города, который и так уже прославился своеобразным подходом к тратам денег налогоплательщиков.

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