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§ NG.kz
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественной организацией Нур \"Махаббат\" продолжает реализовывать проект по внедрению эффективных методов севооборота на полях, для снижения уровня деградации земель «Плодородная земля». Этот проект важен тем, что учит местных фермеров сохранять почву от деградации.
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§ Козлов я
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Общественной организацией Нур "Махаббат" продолжает реализовывать проект

То же, что и "территория была закрыто".

И не ошибся ли автор с названием газеты? Такие статьи больше ЛП подходят или той фейковой фирме из Рудного.
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§ elektron
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
продолжает

Я кажется поймал "волну" - Продолжается реализовываться... НЕ? :lol:
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§ Козлов я
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
НЕ?

На волне, на волне... ;-)
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§ таноми52
Re: Проект "Плодородная земля!" реализуется в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, форумное сообщество озаботилось грамотностью на страницах НГ:
Тема "7 школа, сквозной проход"
Тема "Проект "Плодородная земля!"..."
JereK, electro,Козлов я :-)
Да, мы день ото дня всё больше скатываемся в невежество!
(Не путать слова "невежда" и "невежа") :-)
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§ drakon
Проект "Плодородная земля!" реализуется в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми, а какая разница,
Между словами?... 8-)
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