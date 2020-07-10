NG.kz 7 школа, сквозной проход



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39309

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:45 В прошлом месяце в 7-й школе Костаная сделали новый забор и после этого стали закрывать полностью сквозной проход. Через двор этой школы в день проходит, наверно, большая часть жителей 9 микрорайона плюс и все те, кто идет через 15 магазин в сторону "Костанай-Су". И вот теперь они стали закрывать двор на выходные.

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