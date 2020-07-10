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§ NG.kz
7 школа, сквозной проход
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом месяце в 7-й школе Костаная сделали новый забор и после этого стали закрывать полностью сквозной проход. Через двор этой школы в день проходит, наверно, большая часть жителей 9 микрорайона плюс и все те, кто идет через 15 магазин в сторону "Костанай-Су". И вот теперь они стали закрывать двор на выходные.
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§ JereK
Re: 7 школа, сквозной проход
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 10.07.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу видно что школа "хорошая" :) Одно предложение без ошибок написать уже не могут..
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§ elektron
7 школа, сквозной проход
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, какое невежество каррантин, с одной буквой "р" написать. :lol: ;-)
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§ electro
Re: 7 школа, сквозной проход
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы где там ошибки видите?
Единственное, к чему можно придраться, это слово "закрыто", должно быть "закрыты".
Это если не касаться самой идеи.
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§ Козлов я
7 школа, сквозной проход
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
слово "закрыто", должно быть "закрыты"

О чем и речь.
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