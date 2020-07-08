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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно.
Тест на наличие АНТИТЕЛ к вирусу.
Результат-положительно-так понимаю то что антитела к вирусу у тебя есть.
А это очень хорошо.
Это же не тест на наличие ковид.
Или я что то не понимаю.
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.07.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это означает что и антитела есть, и вирус есть,Не побежденый. Идёт война в организме. Завтра мне должны изменить лечение.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.07.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Был вирус, для борьбы с ним появились антитела. Если вирус исчезнет, то антитела тоже или останутся на память?
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Если вирус исчезнет, то антитела тоже или останутся на память?

Когда сдавал кровь (правда из вены) на антитела, мне объяснили, что антитела остаются на длительное время. Но за 6-8-мь недель падают до уровня "неопределения", тоесть они могут быть, но системы теста не могут их уже измерить и выявить. Но иммунная система готова их в случае необходимости репродуцировать. И что это какие-то "Т" клетки(или что там ещё в этом роде) у некоторых (или многих) и так уже имеются (наверное бессимптомные, так понимаю).
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 часов, на улице плюс 13.
Дождь идет... 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, погода не изменилась... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуманитарный груз, направлен в Казахстан,
из России. По телеку сказали... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19580
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доигрались, с вирусом,как говорится.
Отчёты, вам,все.наши,завезенные
Ордена все, получили?... :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доигрались, с вирусом,как говорится. Отчёты, вам,все.наши,завезенные Ордена все, получили?...

Сегодня ты превзошёл Алекса в мыслевыражении, однозначно! :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня, погода не изменилась...


У нас тоже.
Вчера 37,сегодня 40.
А так все хорошо, прекрасная....
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сегодня ты превзошёл Алекса в мыслевыражении, однозначно!


Взрослеет.
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