/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В каких домах снизят давление холодной воды на один день в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В каких домах снизят давление холодной воды на один день в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39309
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП "Костанай-Су" сообщает, что 14 июля 2020 года с 09:00 до 22:00 часов будут проводится плановые работы подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» по переключению Индустриального водовода Д-700 мм.
Читать новость

§ electro
Re: В каких домах снизят давление холодной воды на один день в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы, в самый пик жары.
Профайл

§ alex_60
В каких домах снизят давление холодной воды на один день в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо, значит надо.
Никто не умрёт.

[Исправлено: alex_60, 10.07.2020 - 20:38]
Профайл

§ alex_60
В каких домах снизят давление холодной воды на один день в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8813
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому не хватит холодной воды Охладиться,
В самое горячее время,
могут засунуть голову в морозильник.
Но не навсегда.

[Исправлено: alex_60, 10.07.2020 - 20:33]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 52
Пользователей: 0
Всего: 52

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 542.59 Ko | Raw HTML: 50.25 Ko -
^ Наверх