yudjin Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6762

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:19 Цитата: юля елиссева:

Нечитайло накажут за то ушел в отпуск в разгар пандемии?

неее, у нас же все "косяки" до принятия закона или указания сверху, таковыми не являются... достаточно вспомнить ответственность руководителей за пойманных на коррупции подчиненных.



А Токаев прям приятно удивил... Конечно, если его громкие слова не окажутся лишь просто словами, а последуют конкретные действия.

Радует и надежда, что чиновничья свора, много лет летающая в облаках наконец-то умерит свой прожорливый аппетит и будет работать для народа. Что руководство перестанет искать место в глобальном мире, сооружая серебряные шары, а займется развитием производством чтобы хотя бы накормить и вылечить свой народ.

А у народа изменится менталитет: раболепие, чинопоклонение, прожигание жизни на празднествах и гулянках. Придет понимание, что смысл жизни не в ресторанных тоях под хрустальными и позолоченными люстрами, а в здоровье детей, стариков и благополучной экологии.



[Исправлено: yudjin, 10.07.2020 - 15:32]