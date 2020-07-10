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§ NG.kz
Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима карантина в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинговая группа акимата Костаная сегодня, 10 июля, провела рейд по непродовольственным магазинам, ресторанам, парикмахерским и барбершопам. Отрабатывали в том числе и жалобы жителей Костаная, которые сообщали о нарушениях.
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§ electro
Re: Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эти предприятия сейчас освобождены от налогов и социальных отчислений до 1 сентября. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39194?1594377848

до 1 октября, не?
2 и 3 кварталы 2020года
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§ юля елиссева
Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима карантина в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
носы прикрыли масками только для фото или все время так ходили пока мониторили?
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§ drakon
Re: Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19579
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что тако барбершопы?... :oops:
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§ electro
Мониторинговая группа не выявила серъёзных нарушений режима карантина в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Магазины Барберы?.. 8-) ;-)
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