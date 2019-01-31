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≡ Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот раз некоторые интернет-издания погнали дискуссионную волну по поводу гипотетических действий российского руководства, направленных на ускоренную трансформацию ЕАЭС в политический союз.
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.04.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нет. Кайрат. В беларуссии так же одна, две кх живёт. Все остальное это левые наклейки. Тыщи в "процветающей" стране. люди работают вахтом в рф.


На мой взгляд текущий год для беларусского народа будет решающим, отмечают Беларусь заинтересована в предоставлении кредита от ЕБРР на 1 миллиард долларов. Кредитные ресурсы будут направлены крупным государственным банкам, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики Беларуси.

Виталий, если действительно как ты отмечаешь, что многие жители РБ работают вахтовым методом в РФ, тогда у последних тоже безработица будет, причины мы знаем, работы своим будет недостаточно. Многие трудовые мигранты будут вынуждены возвратиться к себе на родину, не только белорусы, но и другие. Главное чтобы Батька выделяемые кредиты потратил правильно на развитие, модернизацию страны в целом и её инфраструктуры и.т.д. Батька говорил, что белорусы самый трудолюбивый народ в постсоветском пространстве и я ему верю, надеюсь у них всё получится.

Подробнее здесь: https://sputnik.by/economy/20200416/1044459748/Belarus-zainteresovana-v-predostavlenii-kredita-ot-EBRR-na-1-milliard.html
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


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Сообщений: 2002
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.06.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд текущий год для беларусского народа будет решающим...


Комсомолка отмечает, что Москва ответила категорическим отказом на требование Минска снизить цены на российский газ, экспортируемый в союзную республику. Приступить к переговорам о поставках «голубого топлива» в будущем году наша страна согласится только после устранения существующих долгов перед «Газпромом», оцениваемых в $165 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко погашать обязательства не собирается и обвиняет Россию в поставках некачественного сырья и завышенной стоимости энергоресурсов. Наиболее цивилизованным выходом из критической ситуации будет судебное разбирательство в европейских арбитражах, но подобные процессы обычно отнимают несколько лет.

При этом ранее отмечали на форуме, что Германия покупает газ из РФ по 70 долларов, а союзник РБ по 127 долларов за 1 тысяч кубометров. В августе текущего года в Белоруссии будут проведены очередные выборы главы государства, посмотрим как всё сложится.

Подробнее здесь: https://www.mk.ru/economics/2020/06/09/rossiya-otkazala-belorussii-v-cene-na-gaz-ekspert-predskazal-deystviya-lukashenko.html
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Kairat stayer


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Сообщений: 2002
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выражение Венедиктова: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, чтобы он согласился на создание союзного государства. В свою очередь на встрече с коллективами крупнейших СМИ РБ вчера 09.07.2020 года, Батька заявил, что суверенитет и независимость не продаются.

Подробнее здесь: http://belros.tv/news/politika/aleksandr-lukashenko-suverenitet-i-nezavisimost-ne-prodayutsya/
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