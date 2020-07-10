Kairat stayer 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2002

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: ACROS:

В начале марта , только я один и верил в это и призывал вас всех отнестись серьезно и соблюдать все меры безопасности.



В конце января текущего года обсуждали, тогда понятно было, что вирус представляет серьёзную опасность, после появились выражения симптомные, бессимптомные и.т.д. цитирую:



Кайрат стайер: Любые заявления преждевременны, да будут говорить, что нет поводов для беспокойств, чтобы не вызвать панику. Эпидемия началась в Китае, принимаются меры по нераспространению. Штаммы вируса китайцы предоставили ведущим лабораториям других стран для исследования, в том числе расположенной в Алматы. Отмечают, что инкубационный период 2019-nCoV длится от одного до 14 дней. Пациенты практически в течение двух недель могут не знать о том, что они заразились первые проявления появятся через две недели. И все это время, ни о чем не подозревающие люди будут разносить заразу вокруг себя. Также указывают, что базовое репродуктивное число коронавируса 2019-nCoV может достигать 4, что означает, что каждый заразившийся заразит еще четверых вокруг себя ...



Соответственно в настоящее время уже больше различной информации.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=39734&forumid=1&viewmode=flat&sortorder=1