/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Социальная дистанция по-костанайски		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Социальная дистанция по-костанайски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Движение общественного транспорта в Костанае ограничили до 4 часов по утрам и вечерам. В то же время говорили, что в эти периоды на линии будет выпущено максимальное количество автобусов, чтобы избежать столпотворения.

Однако, как сообщают наши читатели,вчера вечером, 8 июля, автобусы были полны.
Читать новость

§ vofkakst
Re: Социальная дистанция по-костанайски
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 09.07.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ройте другим яму. Вообще запретят общественный транспорт из-за таких "активистов"
Профайл

§ Козлов я
Re: Социальная дистанция по-костанайски
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.20 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Сыкымы
Re: Социальная дистанция по-костанайски
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, в 9 утра, стоял на остановке на Абая, было необычно много людей. Оказалось, автобусов 13-го маршрута (которые ездят в 2 раза чаще остальных) не было минут 30, остальные ездили примерно так же , как и в другие дни. Что это было, кто-нибудь знает?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Социальная дистанция по-костанайски
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12914
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.07.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вообще запретят общественный транспорт из-за таких "активистов"

А может лучше интервалы уменьшить?
Профайл

§ Vit
Re: Социальная дистанция по-костанайски
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сегодняшних реалиях, это преступление против людей.
Профайл

§ андрей 117
Re: Социальная дистанция по-костанайски
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 10.07.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это я так понимаю вместо вакцины.таким способом наверное вырабатывают иммунитет против вируса у людей. :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 83
Пользователей: 1
Всего: 84

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 542.59 Ko | Raw HTML: 58.34 Ko -
^ Наверх