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≡ Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39305
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование из-за возникших трудностей в борьбе с коронавирусом, высказался о проблемах, возникающих с лекарствами в стране и предупредил чиновников, что летних отпусков у них не будет.
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§ юля елиссева
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечитайло накажут за то ушел в отпуск в разгар пандемии?
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§ drakon
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19579
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, уволить, всех и того,
Кто Нечитайле, отпуск подписывал... :-o
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§ abaika95
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
abaika95


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Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.07.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нечитайло накажут за то ушел в отпуск в разгар пандемии/



Нет он ушел (если ушел конечно) до заседания)


Цитата-/Да, уволить, всех и того,Кто Нечитайле, отпуск подписывал/



Того уже уволили и вообще вам кака разница в Германии сидя кого у нас увольняют а?)
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§ abaika95
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.07.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Президент заявил, что, если ситуация не улучшится, встанет вопрос в целом о работе правительства в нынешнем составе/




Странное что-то начинается, антикору дали команду фас у нас и в России одновременно почти, там губеров начали хватать и журналистов,у нас замакимов и врачей,вот на заседании тонко намекнули что и правительство сменится) охота на ведьм началась?
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§ yudjin
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
yudjin


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Сообщений: 6762
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.07.20 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нечитайло накажут за то ушел в отпуск в разгар пандемии?

неее, у нас же все "косяки" до принятия закона или указания сверху, таковыми не являются... достаточно вспомнить ответственность руководителей за пойманных на коррупции подчиненных.

А Токаев прям приятно удивил... Конечно, если его громкие слова не окажутся лишь просто словами, а последуют конкретные действия.
Радует и надежда, что чиновничья свора, много лет летающая в облаках наконец-то умерит свой прожорливый аппетит и будет работать для народа. Что руководство перестанет искать место в глобальном мире, сооружая серебряные шары, а займется развитием производством чтобы хотя бы накормить и вылечить свой народ.
А у народа изменится менталитет: раболепие, чинопоклонение, прожигание жизни на празднествах и гулянках. Придет понимание, что смысл жизни не в ресторанных тоях под хрустальными и позолоченными люстрами, а в здоровье детей, стариков и благополучной экологии.

[Исправлено: yudjin, 10.07.2020 - 15:32]
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§ Victor Yang
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
Victor Yang


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Сообщений: 12914
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот на заседании тонко намекнули что и правительство сменится) охота на ведьм началась?

Да ладно - у нас смена правительства - не такое уж редкое явление.
Цитата:
yudjin:
неее, у нас же все "косяки" до принятия закона или указания сверху, таковыми не являются... достаточно вспомнить ответственность руководителей за пойманных на коррупции подчиненных.

Тут ситуация несколько другая - больше нарушение этики.А может и заболел он, но сказать об этом ещё более неудобно будет.
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§ abaika95
Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем еще говорил президент на заседании с правительством
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4427
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.07.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А может и заболел он, но сказать об этом ещё более неудобно будет./




Народ наученный на шутках смехопонарамы и кривого зеркала не поймет как это мог главный врач области заболеть? им же не в домёк что он такой же человек и также подвержен заразе, в Алматинской области вообще главный санитарный врач умер и ничего


Цитата-/Да ладно - у нас смена правительства - не такое уж редкое явление/


Это будет первая Токаевская смена правительства до этого мелкие перестановки были туда сюда
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§ electro
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
electro


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Сообщений: 293
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.07.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пришло время наладить производство многих видов лекарств и медицинских изделий в Казахстане. Сколько еще времени мы будем зависеть от импортных лекарств? Где наша честь? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39195?1594377269

кагбэ, ещё 30 лет назад пришло время-то :-x
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§ KOS77
Re: Уволить руководителей ФОМС и "СК-Фармация" - О чем...
KOS77


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Сообщений: 736
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 10.07.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увольнение глав ФОМС и Фармации дело конечно хорошее, но толку не будет от этого. В Фармации каждый год меняется руководство, но увы... Собственное производство лекарств тоже хорошее дело, но так ли необходимо для малонаселенного государства (как автопром), экспорта особого не получится?! Чимкентские лекарства почему-то стоят дороже импортных, да и не особо эффективны в лечении (за исключением расфасованных там польских лекарств). Проще убрать цепочку бюрократических "кормушек" на пути лекарства от импортёра до потребителя.
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