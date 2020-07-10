Солнышко Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1300

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:48 Сын приехал с вахты, неделю назад заболел, все признаки covid, к тому же там общался с больными людьми. Темпиратура высокая, потеря обоняния, состояние ужасное. Несколько раз вызывали скорую, никто не приехал. Потом просто бросали трубку. Уже легче, идет на поправку. Хотя лично сына не видела, из за своей работы не смогла с ним общаться, 2 дня назад я заболела. Темпиратура нормальная, но до кожи дотронуться невозможно, боль как при ожоге. Слабость ужасная. Хотела сдать анализ на covid, приехала вчера в лабраторию Олимп сама, но выяснилось, что платно принимают только до обеда, а бесплатно нужно записываться на каком то сайте, без этой записи не принимают. Сегодня за руль сесть я уже не смогла...В аптеках города нет даже градусников. Берегите себя, всем здоровья.