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≡ 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39303
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при экстренной госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
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§ alex_60
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где в статистике с тепловой компании,вчера писали?
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§ alex_60
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну кто тут еще не верит?
тараканы и те наверное поверили.
читаешь республиканскую прессу, ужас.
зам акима области, главный санитарный врач области,
начальник полиции города,известный поэт,известный композитор..
ушли..
это только вчера.
и это про которых пишет пресса.
про простой люд то не пишут.
а вакханалия продолжается.
на подпольной свадьбе заразились 79 человек..

[Исправлено: alex_60, 10.07.2020 - 12:11]
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§ Козлов я
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
читаешь республиканскую прессу, ужас

Не надо паниковать. Просто исполняйте необходимые предосторожности и поменьше общайтесь лично.
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§ ACROS
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
ACROS


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Сообщений: 729
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто тут еще не верит


В начале марта , только я один и верил в это и призывал вас всех отнестись серьезно и соблюдать все меры безопасности. Эта болезнь стала карманной: надо - вытащил, не надо - до лучших времен. Кто то аккурат перед днюхой выздоравливает, кто то аккурат когда помощника арестовали, ну и так далее - у кого какая фантазия.
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§ Сергей_я
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сергей_я


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Сообщений: 2990
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.07.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зам акима области, главный санитарный врач области, начальник полиции города,известный поэт,известный композитор..

Куда ушли? в отпуск, или в челенж?
Санврач в отпуске, по крайней мере официально.
Поэт и композитор это кто именно?

[Исправлено: Сергей_я, 10.07.2020 - 13:00]
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§ alex_60
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Куда ушли?


туда...в другой мир..навсегда.
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§ Сергей_я
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.07.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
туда...в другой мир..навсегда.

А вы в общем. Ну не поверите и раньше уходили тоже.
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§ alex_60
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8806
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А вы в общем


умерли они. от вируса.
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§ Сергей_я
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.07.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
умерли они. от вируса.

От вируса умереть, это надо еще постараться, при условии что вам не за 50-60 лет, и у вас есть проблемы с сосудами или другими не хорошими болячками.
Сейчас нужно боятся не вируса, а перегруза медицины. Думаю от этого смертей будет не меньше. Скорая не успела, реанимация занята, врачи заняты, лекарств нету или не хватает... Вот теперь этого нужно боятся.
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§ drakon
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19574
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальству, перегрузы в медицине,
Не грозят. Так чего они умерли?... :lol:
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§ Солнышко
Re: 121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 10.07.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сын приехал с вахты, неделю назад заболел, все признаки covid, к тому же там общался с больными людьми. Темпиратура высокая, потеря обоняния, состояние ужасное. Несколько раз вызывали скорую, никто не приехал. Потом просто бросали трубку. Уже легче, идет на поправку. Хотя лично сына не видела, из за своей работы не смогла с ним общаться, 2 дня назад я заболела. Темпиратура нормальная, но до кожи дотронуться невозможно, боль как при ожоге. Слабость ужасная. Хотела сдать анализ на covid, приехала вчера в лабраторию Олимп сама, но выяснилось, что платно принимают только до обеда, а бесплатно нужно записываться на каком то сайте, без этой записи не принимают. Сегодня за руль сесть я уже не смогла...В аптеках города нет даже градусников. Берегите себя, всем здоровья.
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§ Козлов я
121 случай заболевания КВИ выявлен за сутки в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1516
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.07.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Держитесь, Солнышко! :-)
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