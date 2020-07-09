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≡ Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На процессе успели выслушать позицию почти всех участников. И если формулировки чиновников просты: «в удовлетворении иска отказать, доводы истца считаем необоснованными», то вот жильцам есть о чем поговорить.
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§ abaika95
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/определяется расстояние не менее 20 м с учетом инсоляции./


А между короткими сторонами зданий сколько? Вот на фото расстояние от дома до самого колледжа соответствует?
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§ arman_kst
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно суд проводить в другой области. В верховном суде. Здесь судьи связанные с мио.
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* peshexod
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
участок под строительство был определен на площади 0,990 га. А в договоре об аренде земли, который подписали в управлении архитектуры, площадь уже 0,1110 га

Запись процесса есть на Ютубе и там представитель отдела земельных отношений выдаёт ещё одну цифру 0,1448 га.
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* peshexod
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Нужно суд проводить в другой области. В верховном суде. Здесь судьи связанные с мио.

Вроде порядок такой, что сначала в любом случае город.
Цитата:
abaika95:
А между короткими сторонами зданий сколько? Вот на фото расстояние от дома до самого колледжа соответствует?

Юрист говорит о длинных сторонах и в снипах так вроде написано, а к торцам возможно другие нормы применимы.

Тарасова вроде как уже осудили?
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§ abaika95
Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Юрист говорит о длинных сторонах и в снипах так вроде написано, а к торцам возможно другие нормы применимы./


Ну вот мне и интересно какие снипы должны быть по торцам,судя по вашему фото двора которое вы привели в другой ветке,у вас некотыре дома вплотную друг у другу торцами стоят,это норма или нет?) Без Йанга не разберёшься
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§ Victor Yang
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
участок под строительство был определен на площади 0,990 га. А в договоре об аренде земли, который подписали в управлении архитектуры, площадь уже 0,1110 га

Так-то 0,990 значительно больше чем 0,1110. 1,11 наверное должно быть.
А вообще генподрядчиком по разработке проекта были южане и проект один или два раза получал отрицательное заключение. В последний раз они вроде субчиков нанимали.
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* peshexod
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так-то 0,990 значительно больше чем 0,1110. 1,11

Вроде там 0,0990 было, наверно опечатка.
Есть еще один документ на сайте от зам. акима области Карплюка от 26.12.2018 там указана площадь участка 30 х 37 метров и сам объект 17,4 х 27
Посмотрите если не сложно, может объясните.
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§ Тот самый
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё не подняли вопрос пожарной безопасности - на таком небольшом расстоянии велика вероятность, что пожар перекинется между зданиями. А также обеспечение парковочными местами, наверняка часть студентов будет с машинами.

Цитата:
abaika95:
А между короткими сторонами зданий сколько?


Причём тут уже построенные более 50 лет назад дома? А если там не соблюдены нормы по инсоляции, то тем более не нужно строить ещё и 9-этажку
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§ electro
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.07.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
... Перевод ...

даже здесь атарасов засветился
:-x
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§ elektron
Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.07.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Янгыч, ты тут вроде спец. Если есть с чем помочь, то только ты.
Меня вот что гложет. Когда в своё время дома приватизировались. Они ведь до того имели какие то придомовые участки? Эти участки, как понимаю, должны же были перейти собственникам квартир этих домов? :-x
Как так могло случится, что на 2002-ом годе след теряется? Как же лишили собственников придомовых участков права и когда это могло произойти. Там вон за киоск был сыр бор. А тут 9-ти этажка, да походу не по нормам, как такое возможно?
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§ Victor Yang
Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.20 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Когда в своё время дома приватизировались. Они ведь до того имели какие то придомовые участки? Эти участки, как понимаю, должны же были перейти собственникам квартир этих домов?

Это только при регистрации кондоминиумов. У нас таковые регистрировались только вынужденно. Вряд ли мог бы быть правовой повод отобрать землю, если бы она фигурировала в чьих-то документах.
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§ Victor Yang
Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12912
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.20 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
может объясните.

Что объяснить? Почему сам объект меньше участка?
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* peshexod
Re: Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.07.20 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что объяснить?

Какая норма удаления для 9 этажного здания от 5 этажного?
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