Добринцофф 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у костанайца, продававшего их с накруткой 30% #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7358

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:35 Цитата: stratosfera_Z:

а то что маски в аптеках по 115 , когда на складской 85 тнг не смущает?

Я чё то не понял,сегодня в новостях прочитал,что оказывается медицинские маски нельзя без лицензии продавать,за это теперь в тюрьму сажают, это что за абсурд и где логика?

То кричали если заходит человек в магазин без маски,то хоть бесплатно хоть продайте ему маску,но что бы она у него была.

Ну закупились масками на всякий случай,а теперь за это штрафуют.

Что за бред?В этом государстве когда нибудь будет порядок?