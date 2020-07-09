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≡ Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер Костанайского тубдиспансера за договор на дезсредства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер Костанайского тубдиспансера за договор на дезсредства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер взятки предполагался в 3 раза больше. По предварительной договоренности предприниматель должен был отдать 1 млн тенге. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
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§ peshexod
Re: Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сводки с фронта.
Так и есть похоже, ведем неравную борьбу ))
У нас вообще без откатов госзаказ можно взять?

Цитата:
из ранее оговоренного 1 млн тенге

Это 30% или сколько от суммы договора? )))
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§ electro
Re: Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.07.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец, математики.
30% от лимона это 333тыс. Что, стольник комиссия?
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§ peshexod
Re: Взятку в 236 тыс тенге получили главный врач и бухгалтер...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3573
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 10.07.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Капец, математики.

Математика здесь не сложная, надо ещё читать уметь.
Вопрос прозвучал касательно общей суммы договора и если лям это 30% (в этом и был вопрос) то сумма договора 3 333 333,333333333
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