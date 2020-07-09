Victor Yang «Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам прозвучала новая версия их разрушения #4





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:05 Цитата: сайлау курманов:

должен сказать экономили на всем что можно,

С домами, построенными за бюджетный счёт, со всеми так - смета ограничена, сроки тоже. Не без косяков проектировщиков.

Когда дом строит фирма на продажу - дело другое. Тут и рекомендации, и сроки можно потянуть, и смету изменить.