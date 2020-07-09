Цитата:

Какой именно заместитель акима фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается

Ну сложно угадать конечно кто на видео но я думаю это ФИНК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.А у кого какие еще варианты.