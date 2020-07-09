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≡ Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онлайн-брифинг акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА о текущей ситуации с распространением КВИ прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 9 июля. Впервые проведение брифинга не анонсировали.
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§ Гога
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('мы интересовались, сколько сейчас в области есть тест-систем на определение коронавируса

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39180')).'').'
''----на акимов хватает .
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* abaika95
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/на акимов хватает /



Ну естественно,благо их у нас не так много как у вас в России))
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§ drakon
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19571
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, берегите своих Акимов.
Их и так мало... 8-)
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* abaika95
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Их и так мало.../


Ниче,новая поросль придет)
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§ Сыкымы
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сыкымы
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сыкымы
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сыкымы
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.07.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На сегодняшний день выплаты произведены 3483 медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях на сумму 615,7 млн. тенге.


В среднем, на каждого медработника по 177 000 тенге. Есть тут медработники, которые готовы подтвердить эту информацию? Или, как всегда, только "эффективные менеджеры" в шоколаде, а остальные - в другом месте?

[Исправлено: Сыкымы, 09.07.2020 - 14:49]
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§ peshexod
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3572
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК

Такая ситуация по всей стране, статья на kaztag.kz "Журналисты обращаются к Токаеву из-за длительного игнорирования острых вопросов в стране"

Мы живем в стране, где можно не видеть и не слышать граждан, где послания и лозунги остаются таковыми, а если их можно было бы экспортировать то думаю и там бы украли. :lol:
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§ arman_kst
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю пора чистку акимов провести президенту. Он говорил чтобы региональные власти имели обратную связь
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* abaika95
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Он говорил чтобы региональные власти имели обратную связь/




Он ещё говорил что бы население меры предосторожности соблюдало,но население его так и послушало)
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