Цитата: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК

Такая ситуация по всей стране, статья на kaztag.kz "Журналисты обращаются к Токаеву из-за длительного игнорирования острых вопросов в стране"



Мы живем в стране, где можно не видеть и не слышать граждан, где послания и лозунги остаются таковыми, а если их можно было бы экспортировать то думаю и там бы украли.