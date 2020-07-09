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≡ 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у костанайца, продававшего их с накруткой 30%		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у костанайца, продававшего их с накруткой 30%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2 000 МРП (5 556 000 тенге) или лишения/ограничения свободы до 2-х лет.
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§ Vit
Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идёт борьба с лекарствами. Не в аптеках, не у перекупщиков не купить.
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§ KOS77
Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у...
KOS77


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Сообщений: 735
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 09.07.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Идёт борьба с лекарствами. Не в аптеках, не у перекупщиков не купить

Это точно. 30% накрутки это ерунда совсем, тогда как в наших аптеках 70-80% препаратов продают на 50-100% дороже чем в Челябинских. Что мешает "умным чиновникам" организовать такие же поставки лекарств, но легально!?
Сейчас выяснилось, что "гуманитарку" не распределяли 2 месяца, по причине отсутствия разрешения на "разовый ввоз" на товар. Бюрократы чертовы. Как тут не вспомнить крылатую фразу г-на Лаврова ...?
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§ stratosfera_Z
Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у...
stratosfera_Z


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 13.02.19
Отправлено: 09.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30% это адекватная маржа! в аптеках в одном районе бывает такая разница!! а то что маски в аптеках по 115 , когда на складской 85 тнг не смущает? и почему они по 115 , а не по 15 как пол года назад? лекарства нужны , аптеки не справляются, пусть возят , почему у нас на мед рынке такая монополизация ?! в том же сша , в супермаркетах продают жаропонижающие . Понятное дело , что аптеки со своей накруткой под 100% просто не смогут конкурировать с супермаркетами!
P.S. люди , покупают эти ингаверины, анафероны и арбидолы.
наберите в интернете : расстрельный список препаратов( фуфломицины)
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§ самый умный
Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у...
самый умный


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Сообщений: 399
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 09.07.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь, если окажется, что с его накруткой в 30% все равно было дешевле, чем в наших аптеках.

А так да, государство не любит конкурентов в изымании денег у населения.
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§ Кушмурунец23
Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.07.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Не удивлюсь, если окажется, что с его накруткой в 30% все равно было дешевле, чем в наших аптеках.

Человек помочь нашим гражданам лекарствами, потому как ни каждый может сейчас поехать в Россию и купить там лекарства.
Интересно было бы узнать по какой конкретно цене продавал лекарства?
Автор! Какая то здесь у вас недосказанность.
Цена?
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