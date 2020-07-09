stratosfera_Z Re: 200 упаковок привезенных из России лекарств изъяли у... #3





(Пользователи) Сообщений: 14

Регистрация: 13.02.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:06 30% это адекватная маржа! в аптеках в одном районе бывает такая разница!! а то что маски в аптеках по 115 , когда на складской 85 тнг не смущает? и почему они по 115 , а не по 15 как пол года назад? лекарства нужны , аптеки не справляются, пусть возят , почему у нас на мед рынке такая монополизация ?! в том же сша , в супермаркетах продают жаропонижающие . Понятное дело , что аптеки со своей накруткой под 100% просто не смогут конкурировать с супермаркетами!

P.S. люди , покупают эти ингаверины, анафероны и арбидолы.

наберите в интернете : расстрельный список препаратов( фуфломицины)