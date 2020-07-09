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§ NG.kz
В превышении должностных полномочий подозревается заместитель акима Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39299
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой именно заместитель фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается. Также в деле фигурируют и другие должностные лица акимата Костаная.
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§ сайлау курманов
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3882
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.07.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд надо мораторий объявить на строительство магазинов и ТРЦ, мне кажется этого добра в городе перебор, потому что много объектов торговли выведены из жилищного фонда и стоят без дела
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§ Fasd
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 09.07.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Какой именно заместитель акима фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается

Ну сложно угадать конечно кто на видео но я думаю это ФИНК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.А у кого какие еще варианты.
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§ abaika95
В превышении должностных полномочий подозревается заместитель акима Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копали,копали.......копали,копали,не знали с какой стороны подкопаться



Кстати Алекс, к вопросу что ловят воришек определенной этнической принадлежности прошлый раз спорили,помнишь?)
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§ abaika95
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4420
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/.А у кого какие еще варианты/




Не похож,усов не видно)
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§ arman_kst
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Финка похож
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§ olegggon
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1108
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.07.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Андрюша, сидел бы в прокурорах, нет полез в акимат.
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* Victor Yang
Re: В превышении должностных полномочий подозревается...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12908
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.07.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания к нему

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39185

Цитата:
Какой именно заместитель фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционной службы Костанайской области, не сообщается

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39185

Вот жеж секрет Полишинеля! Неужели прям много замов занимаются выдачей АПЗ? Попался, герр господин. ;-)
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