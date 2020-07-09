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≡ Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39294
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онлайн-брифинг акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА о текущей ситуации с распространением КВИ прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 9 июля. Впервые проведение брифинга не анонсировали.
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§ Гога
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.07.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
''Код:
'.base64_decode(''.base64_encode(stripslashes('мы интересовались, сколько сейчас в области есть тест-систем на определение коронавируса

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39180')).'').'
''----на акимов хватает .
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§ abaika95
Re: Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4414
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/на акимов хватает /



Ну естественно,благо их у нас не так много как у вас в России))
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* drakon
Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19570
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, берегите своих Акимов.
Их и так мало... 8-)
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